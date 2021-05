Recovery: Marnati, Piemonte punta a "crescita felice"

"Uno dei principi cardine alla base dell'elaborazione dei progetti è il concetto della 'crescita felice', che è contrapposto a quello della decrescita felice: intendiamo puntare con tutte le forze sulla ricerca e sul trasferimento tecnologico, sull'innovazione e sulla sostenibilità delle imprese, che rappresentano per fortuna le eccellenze della nostra manifattura e dovranno essere il motore della ripresa e non solo della resilienza". Così l'assessore all'Ambiente e all'Innovazione della Regione Piemonte, Matteo Marnati, oggi in Consiglio regionale, illustrando i progetti di sua competenza in vista del Recovery Plan. "Per quanto riguarda la digitalizzazione - ha spiegato Marnati - abbiamo grandi temi quali 5g, banda larga, intelligenza artificiale, big data, cyber security e cloud. Occorre inoltre rendere più efficiente la macchina burocratica della pubblica amministrazione, inclusa la nostra. Abbiamo in questa area più di 200 progetti, ma piu' di 20 per oltre 700 milioni sono subito cantierabili". "C'è poi la rivoluzione verde, la cosiddetta transizione ecologica - ha aggiunto - non più derogabile per affrontare le sfide climatiche ed energetiche. Anche in seguito agli effetti delle pandemia siamo arrivati al punto in cui appare non più rinviabile l'appuntamento con le riforme secondo il principio della sostenibilità. Dobbiamo puntare a uscire dallo stato emergenziale con soluzioni innovative e strutturali, puntando a costruire un'economia di tipo circolare".