Covid: Epat al prefetto, impedire manifestazioni illegittime

Il presidente dell'Epat Alessandro Mautino in una lettera aperta al Prefetto di Torino Claudio Palombadi proteggere gli esercenti "rispettosi delle regole, che non hanno aperto né ora né quando frange un po' estreme sfidavano la legge incitando ad aperture illegittime; hanno operato solo fruendo di spazi all'aperto e non utilizzando il banco bar, con un notevole decremento degli incassi in un tempo in cui ne hanno bisogno come il pane; tra i nostri associati ricordo anche i locali di intrattenimento chiusi dal febbraio 2020 e che oggi ancora non sanno se e quando potranno riaprire". Nella lettera Mautino sottolinea la necessità "della collaborazione continua per tutelare la salute di tutti e di segnalare l'esigenza di far sì che non vi sia confusione tra esercenti e manifestazioni spontanee, non autorizzate con migliaia di giovani assembrati a ballare senza mascherina oppure con gli assembramenti in luogo pubblico con alcolici derivati da vendita sottocosto". "Mai come in questi mesi i titolari e i dipendenti delle nostre aziende si sono sentiti così lontani dallo Stato e il senso di abbandono e di ingiustizia per le misure subite e le disparità di trattamento sono enormi ed e' mio dovere testimoniarlo. Invoco il Suo aiuto per invertire questa tendenza dimostrando che lo Stato invece esiste ed e' al nostro fianco in questo terribile momento".