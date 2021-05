Violenza di genere, date scarcerazione anticipate a Questura

Per tutelare al meglio le vittime di violenza di genere la questura di Torino conoscerà in anticipo la data di scarcerazione delle persone detenute per questi reati. È quanto prevede il protocollo d'intesa firmato stamattina dal questore Giuseppe De Matteis, dalla direttrice del carcere del capoluogo Rosalia Marino e dal direttore del carcere di Ivrea Alberto Valentini. L'iniziativa, che si inserisce nella campagna di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e domestica promossa dal Dipartimento della Pubblica sicurezza, mira a rafforzare la sinergia tra le istituzioni firmatarie, al fine di adottare misure di prevenzione personali nei confronti dei soggetti più pericolosi.