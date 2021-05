Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, mercoledì 5 maggio, nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2490m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: correnti atlantiche occidentali mantengono una certa variabilità sui rilievi alpini e sullo spezzino, con possibilità di qualche pioggia. Asciutto e più soleggiato su Piemonte sud-occidentale e ponente ligure. Clima gradevole con temperature massime intorno ai 20 gradi. Venti moderati di Libeccio sul Ligure, mare mosso.