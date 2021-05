Torino: Salizzoni, non sostengo nessuno alle primarie

"Non sosterrò nessun candidato alle primarie del centrosinistra e non sono impegnato a raccogliere le firme per nessuno". Ad affermarlo il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, Mauro Salizzoni (Pd), che nei mesi scorsi era sceso in campo per una sua eventuale candidatura a sindaco, ritirando poi la sua disponibilità. "Stimo e apprezzo tutte le persone in campo ma non intendo schierarmi - ribadisce il numero due di Palazzo Lascaris -, anche per rispetto del ruolo istituzionale che ricopro. Terminate le primarie, sosterrò convintamente il candidato sindaco del centrosinistra". "Per quanto riguarda l'iniziativa assunta da Maria Cavallo Perin, non esistendo più da tempo l'istituto dell'autorizzazione maritale, mi pare superfluo dover ricordare che la 'moglie di Salizzoni' ha le sue idee e la sua libertà", aggiunge poi l'ex chirurgo in riferimento a notizie di stampa sull'impegno della consorte nella raccolta firme di uno dei candidati alle primarie, il civico Francesco Tresso.