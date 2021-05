Tenda bis, nuovo ponte di 65 metri per sbloccare cantiere

Costerà 45 milioni di euro in più, ma la realizzazione di un viadotto di 65 metri è stata ritenuta la soluzione migliore per sbloccare i cantieri del Tenda bis tra Limone (Cuneo) e la francese valle Roya, fermi dall'alluvione dello scorso ottobre. È questa la scelta fatta oggi dalla Conferenza intergovernativa Italia-Francia, che si è riunita via streaming. Il nuovo tunnel sarà pronto tra due anni, il restyling della vecchia galleria nel 2025. La Conferenza ha anche parlato dello sblocco dei lavori sulla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia, ancora interrotta a sud di Breil vero Olivetta San Michele (Imperia). Il via libera ai lavori da parte della società francese dei treni dovrebbe permettere di iniziare i lavori tra poche settimana, con conclusione prevista per dicembre. Fino ad allora i collegamenti Torino-Cuneo-Ventimiglia saranno garantiti in treno fino alla val Roya, poi con bus fino alla Liguria.