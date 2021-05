Recovery: Lanzo (Lega), superstrada Novara-Vercelli si farà

Il consigliere regionale Riccardo Lanzo (Lega) replica al Movimento 5 stelle che, sebbene il governatore Alberto Cirio abbia detto che non può essere finanziata con il Recovery Fund, la superstrada Novara-Vercelli verrà fatta. "La Giunta regionale - rimarca Lanzo - venerdì 7 maggio approverà in coerenza con il Piano regionale della mobilità gli interventi sulla viabilità provinciale, individuando quelli per cui provvedere prioritariamente con le progettazioni nel 2021. Tra questi figura la Sp 11, cioè la realizzazione di una strada extraurbana principale di collegamento tra Novara e Vercelli". "E' un investimento da 400 mila euro - aggiunge - che permetterà di velocizzare la mobilità tra i due capoluoghi di provincia, eliminando le problematiche che il territorio segnalava da lungo tempo. Questa delibera rappresenta il primo atto concreto per arrivare alla realizzazione del collegamento viario, e dimostra ancora una volta come questa non sia l'amministrazione regionale degli annunci, ma quella dei fatti". "I fondi ci sono - rimarca - e sono stati destinati non al libro dei sogni, ma alle risposte immediate che diamo ai bisogni dei piemontesi".