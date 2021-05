Piano industriale 5T, punta su Smart mobility e innovazione

Smart mobility e innovazione. Queste le parole chiave del Piano Industriale 2021-2023 approvato da 5T - società in-house che si occupa di sistemi e servizi per la mobilità per conto di Regione Piemonte, Comune di Torino e Città Metropolitana - che stima nel prossimo triennio una crescita potenziale dei ricavi, dai 6,6 milioni a consuntivo nel 2020 agli 11 milioni previsti per il 2023. "L'esigenza di nuove priorità di sviluppo e di investimento, in risposta alla situazione pandemica - sottolinea il presidente di 5T, Enzo Amich - ha portato la società a riflettere su una visione di Smart mobility più ampia e condivisa con i nostri soci con l'obiettivo di indicare una strada strategica per lo sviluppo di una 'nuova mobilità che sia in grado di coniugare accessibilità, sostenibilità, digitalizzazione e innovazione". Su quest'ultimo aspetto, nei prossimi 3 anni, la società concentrerà le proprie risorse per esplorare nuove tecnologie di frontiera per migliorare la qualità dei propri sistemi e servizi. "L'innovazione tecnologica - conclude Amich - è da sempre uno dei nostri pilastri, a maggior ragione oggi, con le opportunità del programma europeo del Next Generation Ee e del Pnrr che daranno slancio al sistema di mobilità e dei trasporti delle nostre realtà locali".