Porchietto, sfratto Club Scherma scivolone Appendino

"Lo sfratto del Club della Scherma da Villa dei Glicini speriamo sia l'ultimo, o almeno uno degli ultimi scivoloni dell'era Appendino. Una esperienza da archiviare il prima possibile per tentare la ricostruzione della Città, dalle poche macerie che lascerà in eredita'". Così, in una nota, il deputato di Forza Italia Claudia Porchietto, vicecapogruppo degli azzurri a Montecitorio. "La vicenda del Club di scherma è grottesca da qualsiasi punto di vista la si guardi - sostiene Porchietto -. Sul contenzioso pendono pesanti dubbi e sulla tempistica grava la mancanza di una alternativa. Si svuotano locali senza avere una valida alternativa. Siamo di fronte all'improvvisazione mescolata con la supponenza. Peccato che a farne le spese siano i cittadini privati di un presidio storico. Torino non ha bisogno di cavillatori ma di costruttori. Confido che le elezioni in autunno riportino Torino alla dimensione che merita".