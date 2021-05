Camera di Commercio, un milione in voucher per digitale

Un milione di euro in nuovi voucher a fondo perduto per promuovere l'innovazione nelle imprese torinesi, dalla robotica all'additive manufacturing, da big data e blockchain all'intelligenza artificiale, dagli Erp per i processi aziendali complessi alla cyber security, dall'e-commerce allo smart working evoluto. E' il contenuto del nuovo bando della Camera di commercio che, attraverso i fondi del Pid (Punto Impresa Digitale), aiuterà le micro, piccole e medie imprese torinesi a cogliere tutte le opportunità della trasformazione digitale. I voucher, che possono valere fino ad un massimo di 10mila euro a impresa, permettono alle aziende di tutti i settori di accedere a servizi di consulenza e percorsi formativi, focalizzati sulle diverse necessità e personalizzati in base alle esigenze di ciascun comparto: manifatturiero, servizi, artigianato, alimentare, turismo, commercio, logistica, trasporti, agricoltura. "Dal 2017 a oggi attraverso il Pid abbiamo finanziato l'innovazione delle nostre imprese - ricorda Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino - erogando 240 voucher pari a oltre 2,2 milioni di euro, che hanno generato investimenti complessivi per quasi 3,8 milioni di euro. Oggi mettiamo sul piatto nuovamente più di un milione di euro per permettere soprattutto alle piccole realtà di avvicinarsi al mondo della digitalizzazione, trovando soluzioni efficaci e alla propria portata: la pandemia ha accelerato l'uso di nuove tecnologie in tutti i settori spingendo la necessità d'innovazione che rappresenta una strada irrinunciabile per una ripartenza immediata e una crescita duratura dopo questa crisi". Le domande sono da inviare esclusivamente in modalità telematica, tramite la piattaforma Web Telemaco http://webtelemaco.infocamere.it dal 19 maggio fino al 16 luglio 2021.