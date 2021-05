POLITICA & GIUSTIZIA

Rosso: "Io bipolare, drogato di politica"

L'ex assessore regionale in aula durante l'interrogatorio nel processo in cui è accusato di voto di scambio politico-mafioso. "Mi chiedo come possa essere finito in una situazione del genere"

“Sono affetto della sindrome bipolare e alterno momenti up a quelli down e nei momenti di euforia le campagne elettorali erano la mia droga”. È iniziata con questa dichiarazione spontanea, prima di sottoporsi alle domande del pm Paolo Toso, l’interrogatorio dell’ex assessore regionale Roberto Rosso, al processo Fenice-Carminius sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nel Torinese.

Arrestato nel dicembre 2019, Rosso è accusato di voto di scambio politico-mafioso. “Ho letto e riletto le ordinanze in cui mi si accusa e da un anno e mezzo mi chiedo come possa essere finito in una situazione del genere – continua Rosso, agli arresti domiciliari dopo cento giorni di carcere, difeso dagli avvocati Giorgio Piazzese e Franco Coppi –. Durante l’interrogatorio ero uscito con una battuta infelice Sarò da perizia psichiatrica dissi. Grazie al percorso di psicoterapia che da quel momento il tribunale mi ha concesso di fare, ho capito che sono affetto da disturbo bipolare”. Una diagnosi che il Tribunale di Asti, con parere favorevole del pm Toso, ha deciso di acquisire nell'ambito del processo.

Secondo l’accusa Rosso avrebbe avuto contatti con individui legati alle cosche calabresi, che avrebbero chiesto il pagamento di 15mila euro in cambio di un pacchetto di voti per le elezioni regionali del 2018. “Io non ho pagato 15mila euro e non ho mai pagato per pacchetti di voti. Mi chiedo ancora oggi come io sia finito dentro questa vicenda” dice Rosso.

Manifesti in tutte le strade di Torino, vetrofanie sui mezzi pubblici, post sui social. “Ho messo il mio numero ovunque, tanto che ricevevo centinaia di chiamate ogni giorno”. Rosso ha raccontato così la sua campagna elettorale per le elezioni del 2019 rispondendo a una domanda del pm. Ha ricordato che frequentava i salotti borghesi, ma che aveva bisogno di raggiungere i ceti popolari a cui lui non era arrivato. “Dai professionisti e manager che conoscevo i voti li prendevo già da solo”, ha spiegato, aggiungendo che si alzava ogni giorno molto presto per andare nei mercati dove incontrava centinaia di persone. “Avevo i miei voti, non avevo bisogno di comprarli”.

È durato quasi tre ore l’interrogatorio nell’aula bunker delle Vallette di Torino. Rosso ha risposto a tutte le domande. Nella lunga audizione l’ex esponente di FdI ha ricostruito la vicenda riguardante il presunto appoggio elettorale da parte dei boss della ’ndrangheta Onofrio Garcea e Francesco Viterbo, in cambio di denaro. Una richiesta di 50mila euro avanzata per la campagna elettorale tramite l’imprenditrice Enza Colavito e il suo tuttofare Carlo De Bellis. “Mi dissero che avevano la possibilità di farmi campagna elettorale tra i ceti popolari della periferia torinese e dell’hinterland – ha spiegato –. Quella richiesta, però, non la presi neppure in considerazione perché mi sembrò irrealistica: non era possibile per un paio di persone recuperare 3-4 mila persone sempre diverse da invitare a eventi elettorali”. “Gli dissi che la cosa mi sarebbe potuta interessare se avessero fatto richieste più concrete – ha continuato Rosso –. Qualche giorno dopo quando si presentarono da me due persone che si qualificarono come loro conoscenti, dissi che potevo arrivare al massimo a 15mila euro se mi avessero dimostrato di organizzare le cose per bene". Rosso si riferisce a cene, portare gente ad eventi o distribuire volantini e materiale elettorale ai mercati. “La realtà è che pagai solo 2.900 euro per poi scoprire che non fecero nulla – ha detto Rosso –. Nessuno mi disse che erano malavitosi, se lo avessi saputo avrei troncato subito e non avrei voluto nemmeno guardarli in faccia”.