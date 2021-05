Vaccini: Rossi-Valle (Pd), non possiamo accontentarci

"Sui vaccini non possiamo accontentarci": lo affermano i consiglieri regionali Pd Domenico Rossi e Daniele Valle, rispettivamente vicepresidente della Commissione Sanità e coordinatore del gruppo di lavoro sul Covid. "Al di là dei numeri eccezionali emersi nei giorni dello stress test - sottolineano i due esponenti Dem - la campagna vaccinale in Piemonte procede con numeri migliorabili. Con l'82,2% delle dosi somministrate rispetto a quelle ricevute, il Piemonte è dodicesimo in Italia per capacità vaccinale. Con undici Regioni che sono state capaci di fare meglio, sarebbe opportuno non insistere sulla retorica delle munizioni e migliorare il servizio". "Occorre - rimarcano - lavorare sulle vaccinazioni difficili che rallentano la capacità di fare numeri, e riguardano i più fragili. Per percentuali di popolazione vaccinata, il Piemonte è decimo per prime dosi e sesto per cicli completati. In particolare però, con l'89% della popolazione raggiunto da almeno una dose, il Piemonte è nono per percentuale di ultraottantenni vaccinati: questa percentuale sta progredendo molto lentamente rispetto alle altre Regioni e ci vede scivolare lentamente in classifica". "Serve poi - aggiungono - un quadro ordinato dei tempi e delle modalità, che non alimenti la confusione e la preoccupazione di una popolazione già stremata. Una finestra indicativa della data della vaccinazione non basta. Inoltre molti medici di base hanno esaurito i propri assistiti, bisogna trovare il modo affinché diano una mano sul resto della popolazione.