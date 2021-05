Recovery: Gros-Pietro, le imprese sono pronte a ripartire

"Noi percepiamo una realtà che non è così problematica come viene spesso illustrata. Le imprese italiane hanno immagazzinato tantissima liquidità, perché non hanno fatto investimenti, non sapendo esattamente in che direzione investire. Sono pronte a investire e non appena una parte dell'economia non sarà più in lockdown ci sarà un rimbalzo formidabile. E allora il ruolo della banca è quello di aiutare a scegliere la direzione giusta del rimbalzo". A dirlo, parlando del Pnnr a margine della cerimonia di inaugurazione dei restauri del cortile della Scuola di applicazione di Torino, è il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro. "Non dimentichiamo - sottolinea - che già le ripartenze sono una realtà e si vede che sono asincrone. E queste sono tutte opportunità perché richiedono investimenti. E l'investimento va bene - osserva - perché il denaro è giacente, e finché giace non produce ore di lavoro, occupazione. Quindi mobilizzare il denaro nelle direzioni giuste e questo e' il lavoro della banca, aiutare le imprese a fare le cose giuste".