Rifiuti: Torino, App per differenziare in area metropolitana

Si rinnova, diventando ancora più semplice da consultare, 'La tua differenziata', la web app per una corretta raccolta differenziata nel territorio metropolitano di Torino. Fra le novità un dizionario integrato rinnovato per avere spunti su come allungare la vita dei beni di uso quotidiano, come dare nuova vita a un oggetto scartato come e dove poterlo gettare. È inoltre disponibile una nuova mappa dei punti 'riduci e riusa' dove acquistare prodotti senza imballaggi, far riparare oggetti o donare quelli dismessi e impegnarsi contro la lotta allo spreco alimentare. "Il mondo della raccolta differenziata e della prevenzione nella produzione dei rifiuti è in continua evoluzione - sottolinea la consigliera metropolitana delegata all'Ambiente, Barbara Azzarà - ecco perché la Città metropolitana di Torino ha provveduto ad aggiornare il sito per poter essere sempre più utile a tutti nell'impegno quotidiano per la tutela dell'ambiente". Il nuovo strumento, a cura di Csi Piemonte, è il frutto di un lavoro portato avanti dall'ente di area vasta in collaborazione con Acse, Amiat, Cca, Ccs, Cidiu, Cisa, Covar 14 e Seta.