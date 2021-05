Cerutti: Pd, Regione si attivi per cig Covid in tempi rapidi

I consiglieri regionali Pd Monica Canalis, Domenico Rossi e Domenico Ravetti chiedono che la Regione intervenga in tempi rapidi per attivare la cassa integrazione Covid per i dipendenti della Cerutti di Casale Monferrato e Vercelli. È urgente, sottolineano a margine dell'audizione dei sindacati oggi in III Commissione, un tavolo di confronto per fare chiarezza e individuare soluzioni. "Purtroppo dobbiamo evidenziare - affermano i tre esponenti Dem - l'assenza dell'assessora al Lavoro, che ci saremmo aspettati prendesse parte a questo importante momento di confronto. Da 80 giorni i dipendenti della Cerutti sono in presidio di fronte alla fabbrica in uno stato di massima difficoltà e incertezza. Dal primo maggio sono rimasti privi di qualsiasi ammortizzatore sociale, per cui dovrebbe essere attivata con urgenza la cassa integrazione Covid. Altrimenti le trattative partiranno da un'evidente posizione di debolezza". "Ci uniamo alla richiesta dei sindacati - aggiungono - affinché la Regione abbia un ruolo attivo in questa vicenda, e l'assessora al Lavoro intervenga in tempi stretti per costituire un tavolo con Ministeri, Regione, sindacati e soggetti economici. Anche l'ipotesi di una cooperativa dei lavoratori - osservano - richiede un intervento della Regione e del Ministero".