Csi Piemonte, Ferraris "onorate tutte le attività previste"

"In un anno così complesso perché attraversato dalla calamità pandemica, il Csi è riuscito a onorare tutte le attività previste, mantenendo una costante attenzione al contenimento dei costi. Ha inoltre confermato il suo ruolo di supporto tecnico alle decisioni amministrative degli Enti, impegnandosi in progettualità impreviste, dando prova di flessibilità e tempestività". Letizia Maria Ferraris, presidente del Csi Piemonte, tra le più importanti aziende informatiche italiane partner tecnologico di oltre 120 enti pubblici, commenta così il bilancio d'esercizio 2020, che ha chiuso con un utile di 430.715 euro. La presidente si dice inoltre soddisfatta per l'adesione al Consorzio di INDIRE, l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. "In considerazione della mission dell'istituto, sara' possibile mettere a fattor comune competenze e know-how in tema di formazione, una leva strategica per il Csi". "Il supporto del Csi ha permesso di gestire con efficienza una vera e propria mole di dati, confermandosi partner di grande importanza per la Regione", promuove l'attività del consorzio l'assessore alla Digitalizzazione della Regione Piemonte, Matteo Marnati. "Ora ci attende la sfida della transizione digitale, processo ormai non più procrastinabile. CSI sarà protagonista insieme a Regione Piemonte nell'affrontare la riforma della pubblica amministrazione attraverso la grande sfida del PNRR".