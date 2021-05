Consiglio comunale finisce dopo le 22, sindaco rischia multa

La scelta del sindaco di Salussola Manuela Chioda di convocare mercoledì sera il Consiglio comunale alle 21, potrebbe portare a una sanzione per la giunta e tutti i consiglieri. La trattazione degli argomenti all'ordine del giorno è infatti durata fino a dopo le 23, sforando l'orario del coprifuoco. "Il prefetto Tancredi ha rappresentato al primo cittadino l'opportunità di anticipare l'inizio della riunione, in cui dovevano essere trattati ben sette punti all'ordine del giorno - spiega il viceprefetto Davide Garra -. In modo da non arrivare al limite dell'orario in cui è possibile circolare sarebbe stato opportuno anticipare. Il sindaco è però rimasto irremovibile. Sappiamo che il consiglio si è svolto, abbiamo appreso della durata. Dopo di che se qualcuno ha violato le norme relative al coprifuoco lo valuterà l'organo accertatore". Nella serata di mercoledì le forze dell'ordine presenti in forze per la manifestazione contro la discarica che si è tenuta davanti al municipio la stessa sera, non hanno comminato sanzioni, ma non è detto che ciò non avvenga nei prossimi giorni.