POLVERE DI (5) STELLE

Appendino punta sul partito di Conte ma il successore lo cerca al di fuori

"Con il nuovo movimento avremmo già il candidato sindaco", spiega la prima cittadina grillina che domani sera parteciperà all'incontro con parlamentari e attivisti. Ma le sue manovre mettono in allarme gli eletti e gli aspiranti consiglieri

Chiara Appendino sta con Giuseppe Conte – e questo si sapeva – la sindaca ha sposato in toto il nuovo corso al punto che ora chiede si faccia in fretta a superare questa fase di “transizione” che dura “ormai da fin troppo tempo”. Parla della sua esperienza di sindaca di Torino e della situazione in un Movimento 5 stelle in piena fibrillazione a margine della consegna da parte del Sermig della Lettera alla Coscienza. Domani sera parteciperà (assieme all'ex premier in collagamento) all’incontro tra gli eletti nelle istituzioni per provare a compiere un altro passo in avanti in vista delle prossime elezioni amministrative.

Con la prima cittadina fuori gioco e il centrosinistra che ha scelto di correre da solo, almeno al primo turno, i pentastellati sono impaludati da mesi nelle sabbie mobili di una situazione paradossale: a Torino si aspettano le decisioni di Conte, il quale attende la convocazione di un’assemblea per ottenere il mandato di capo politico, ma l’assemblea dovrebbe convocarla Rousseau, ma Davide Casaleggio ormai è in rotta di collisione con il Movimento e non ha nessuna intenzione di mettere a disposizione il suo database. Una Babilonia che potrebbe presto sfociare in una battaglia legale dagli esiti più che mai incerti e che sta tenendo bloccato il partito che rappresenta la prima forza parlamentare da almeno un paio di mesi. Per Appendino, però, “non c’è malumore, c’è un normalissimo dibattito. Un percorso di ridisegno e rinnovamento in cui è abbastanza normale e fisiologico che non tutti la pensino allo stesso modo”. Anzi, secondo la sindaca “è anche positivo”. Quante considerazioni e manovre da chi, in teoria, sarebbe autosospeso dal M5s.

In attesa che si risolva la questione romana, anche a Torino c’è agitazione. La capogruppo Valentina Sganga scalpita ormai da tempo, sostenuta da Fabio Versaci e pochi altri: vuole essere lei la candidata sindaca, ma sia tra i suoi colleghi in Sala Rossa, sia fuori le resistenze sono forti. E non aiutano a trovare una sintesi le voci che parlano di una Appendino intenta a cercare un Papa straniero fuori dal Movimento, una personalità in grado di ampliare il consenso dei grillini. Con Sganga ormai è calato il gelo, da quando la capogruppo si è messa di traverso a un’ipotesi di accordo al primo turno con il Pd e la sindaca, si dice, gliel’abbia giurata.

“Stiamo costruendo il programma, siamo presenti sul territorio e insieme a Giuseppe Conte e al nuovo Movimento che si sta costruendo definiremo quella che sarà la road map per le amministrative. È chiaro che se avessimo avuto il Movimento nuovo già definito, oggi probabilmente avremmo già il candidato sindaco, le due cose però sono necessariamente correlate. Questo non significa essere fermi, significa essere presenti sul territorio, cosa che abbiamo fatto per 5 anni, e dare risposte alla città”. Curiosa la parabola di un movimento nato dal basso, secondo il principio dell’uno vale uno, e che ora aspetta il nuovo capo per avere un candidato sindaco a Torino. Cinque anni orsono fu l’assemblea degli attivisti, radunata all’Anatra Zoppa, a incoronare Appendino con un lungo e unanime applauso. Cos’è cambiato da allora?

“Noi ci presentiamo dopo cinque anni di amministrazione – sottolinea Appendino – e mi fa piacere aver visto anche nel programma di altre forze politiche la continuità rispetto ad alcuni progetti che abbiamo costruito noi. Speriamo di avere presto un quadro da Roma e magari stasera, in questa riunione, capiremo qualcosa di più”.