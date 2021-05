Intesa: Messina, entro 12 mesi altra fusione fra banche

"In Italia siamo e rimarremo leader per definizione. Ma l'Italia ha bisogno di concentrazione, di avere almeno altri due player che abbiano una buona quota di mercato perché è il futuro avere concentrazione. Credo quindi che nel giro di dodici mesi ci potrebbe essere qualche deal di M&A nel Paese. Non so quali banche si fonderanno o si metteranno insieme. Ma il futuro è entrare in un'altra stagione di fusioni". Lo ha affermato il ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina in una intervista alla Cnbc. "Noi - ha ripreso il banchiere in risposta alle domande della tv amaericana - abbiamo fatto la mossa giusta al momento giusto. Ubi era per definizione la miglior banca in Italia dopo Intesa Sanpaolo. Così abbiamo messo insieme le due migliori della classe. Ora tutti gli altri devono creare le giuste condizioni per il futuro".