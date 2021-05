Covid: Cirio pagella buona, ma inflessibili con chi sgarra

"È una buona pagella, che dobbiamo continuare a meritarci, comportandoci bene". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, sul report Covid settimanale del ministero della Salute, atteso in serata. "Oggi è giorno di pagelle - ha detto Cirio - pagelle che promuovono il Piemonte perché torniamo sotto soglia di allerta in terapia intensiva, dopo essere già rientrati per le terapie ordinarie, dove oggi abbiamo avuto circa 60 dimissioni". "Tutti i numeri migliorano per quanto riguarda i focolai e l'incidenza ma - ha osservato - c'è un aumento dell'Rt da 0,78 a 0,84. È un aumento piccolo dello 0,06%, ma dà già un segnale del fatto che le riaperture in qualche modo portano una risalita dei contagi, anche se l'Rt resta ampiamente sotto 1, che è l'indice di allerta". "I piemontesi si sono comportati bene - ha chiarito - però ci sono state delle eccezioni che possono compromettere anche la salute degli altri. Sul rispetto delle regole noi saremo inflessibili, e sono contento che il prefetto di Torino abbia assunto una posizione molto rigida. Dobbiamo ripartire, permettere alla gente di uscire e ai ristoranti di lavorare, ma riusciamo a farlo solo se siamo inflessibili nei confronti di quelli che non rispettano le regole". Interpellato su quando il Piemonte approdera' in zona bianca, Cirio ha risposto con una battuta: "adesso passiamo in zona rosa, che e' la zona del Giro d'Italia di ciclismo, e se saremo bravi la zona bianca arriverà".