Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, sabato 8 maggio, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2947m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: graduale aumento della pressione atmosferica, garanzia di una giornata con tempo stabile su tutto il Nordovest. Tempo soleggiato seppur con un po' di annuvolamenti al mattino sul Piemonte. Clima fresco, con valori massimi non oltre i 20-22°C. Venti deboli e in Liguria mare poco mosso.