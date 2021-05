Comunali: Castelli(5s), per vincere a Torino superare steccati

"Per vincere ancora a Torino, serve coraggio. Il coraggio di superare vecchi steccati e di non sprecare il patrimonio che abbiamo creato in questi anni di amministrazione. Come nelle altre grandi città, servono una strategia ed un progetto coordinati, che partano dall'esperienza di Governo del Conte 2. Vanno salvaguardati l'autonomia e la specificità dei singoli territori, comprendendo però che questo Paese potrà ripartire bene solo portando avanti un progetto ed una visione che tengano assieme tutte le grandi Città, a partire da quelle metropolitane. E' il Sistema Paese quello su cui dobbiamo puntare. Torino è stata la prima Capitale, penso che oggi debba rappresentare un'importante laboratorio politico. Noi ci siamo, agli amici del Pd chiediamo di essere meno timidi". Lo ha detto, a margine dell'incontro con Giuseppe Conte, il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed esponente piemontese del MoVimento 5 Stelle, Laura Castelli. Lo riporta una nota.