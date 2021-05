Sanità: Cgil, Consiglio Stato sospende gare servizi pulizie

Il Consiglio di Stato ha sospeso la gara per l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia e sanificazione nelle aziende sanitarie piemontesi che ammonta a circa 315 milioni di euro con un affidamento di cinque anni (3+2) e 3.000 lavoratori coinvolti di tutto il territorio piemontese ad esclusione di Alessandria e Asti. La relativa ordinanza del Consiglio di Stato è stata ufficialmente pubblicata ieri. La gara, nata nel 2018, è stata aggiudicata prima della pandemia a 3 società, Markas, Samsic Italia e Cm Service, Nel darne notizia, la Filcams Cgil ricorda che "già da tempo aveva denunciato su questa gara criticità, anomalie e incongruenze, segnalandole nelle sedi opportune e avviando iniziative e tavoli di confronto in tutti i territori. I rilievi del Consiglio di Stato e la sua ordinanza - aggiunge il sindacato - colgono un aspetto fondamentale, ovvero che su questi servizi e sulla difesa della salute pubblica non si può perseguire la logica del contenimento dei costi alla luce anche della pandemia. Si tratta di servizi che, al contrario vanno potenziati. Ben venga la richiesta di chiarezza da parte dl Consiglio di Stato. Aspettiamo ora le decisioni, del Tar in merito ai ricorsi presentati e contestualmente continueremo a promuovere assemblee, incontri su questo tema così importate per la salute di tutti".