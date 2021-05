Astm: Gavio alza prezzo Opa a 28 euro per azione

Il Gruppo Gavio e Ardian riuniti in Naf2 hanno alzato da 25,6 a 28 euro per azione l'Opa su Astm lanciata lo scorso 19 febbraio. Prorogato al 24 maggio il termine per aderire all'offerta mentre alcuni intermediari hanno garantito la loro adesione con il 9,53% del capitale entro il prossimo 10 maggio. Ad oggi Naf2 possiede oltre il 53,08% del capitale di Astm a seguito di adesioni pari al 31,51% delle azioni oggetto dell'offerta. Il nuovo corrispettivo, spiegano il Gruppo Gavio e Ardian, incorpora un premio del 40,8% circa rispetto al prezzo ufficiale di 19,88 euro del titolo Astm allo scorso 19 febbraio, data di annuncio dell'offerta. Premio che sale al 49,1% rispetto alla media dei sei mesi precedenti. Obiettivo dell'operazione è ritirare il titolo dal listino di Piazza Affari.