SACRO & PROFANO

Mini Sinodo per il dopo Nosiglia, offensiva del fronte progressista

L'Assemblea diocesana, promossa dall'ala "boariniana", traccerà il percorso per i prossimi anni della Chiesa torinese. Nell'occasione gli arzilli "pellegriniani" cercheranno di tirare la volata all'attuale vescovo di Pinerolo Olivero. Tutte le forze in campo

Venerdì 28 maggio prenderà il via l’Assemblea diocesana il cui compito sarà, secondo i promotori, da ascriversi ai componenti della segreteria del consiglio presbiterale – don Giuseppe Coha, don Dario Monticone, don Michele Roselli e don Paolo Resegotti, tutti appartenenti all’ala «boariniana» del clero torinese – quello della «definizione delle priorità dei prossimi anni». Ma che dovrà anche, così come indicato a suo tempo dal vicario generale monsignor Valter Danna, «avviare una riforma ecclesiale» per portare a un «rinnovamento della fede».

L’Assemblea, alla quale parteciperà in prima battuta lo stato maggiore della diocesi, avrà come titolo – indicativo di un certo mainstream ecclesiale – “Andate, siate lievito del Regno. Chiesa che ascolta, discerne e guarda al futuro”, una specie insomma di mini Sinodo, quasi a imitazione di quello che si sta svolgendo in Germania e che non poche preoccupazioni sta destando in Vaticano. Non è mancato chi ha ipotizzato come un’iniziativa di tal genere abbia come scopo – a pochi mesi dall’accettazione delle dimissioni dell’arcivescovo Cesare Nosiglia da parte del Papa – quello di condizionare le scelte del successore.

Le cose però appaiono più complesse. Va infatti rivolta l’attenzione a uno dei due relatori dell’assemblea, quello che interverrà dopo il sociologo Franco Garelli. Si tratta di don Duilio Albarello, del clero di Mondovì, teologo noto per le sue idee ultra progressiste che spesso manifesta sulla sua pagina facebook, prendendo posizione su temi ecclesiali, etici e politici, apertamente favorevole alla benedizione delle coppie omosessuali e con una velata critica a Papa Francesco accusato, come nel caso del “Responsum” della Congregazione per la dottrina della fede, di «una frenata dopo l’altra, un passo indietro dopo l’altro» dove «la Chiesa in uscita è spinta a rientrare nel recinto a tutta velocità» per cui «anziché avviare processi di riforma, si mette puntigliosamente sotto processo ogni tentativo di rinnovamento. Con la puntuale benedizione – in questi casi mai negata – di chi aveva lanciato il brand».

Don Albarello è attualmente direttore dell’Istituto superiore di scienze religiose di Fossano che, insieme, allo Studio teologico interdiocesano la cui sede si trova nella medesima città, ha procurato non pochi grattacapi ai vescovi del Cuneese da cui dipendono i due istituti e per cui, si dice, sarebbe in corso una visita apostolica. A fronte delle posizioni teologiche apertamente progressiste dei docenti, a destare perplessità sono la scarsità dei discenti, tenuto conto che da non pochi anni alcune diocesi della provincia Granda non hanno più né seminaristi né tantomeno ordinazioni e quei pochi che frequentano lo Studio teologico sono spesso confusi e disorientati. Fossano è però la diocesi – unita da tempo a Cuneo in persona episcopi – di monsignor Derio Olivero, vescovo di Pinerolo e preconizzato arcivescovo di Torino, grande fautore dello Studio diocesano e dell’Istituto nonché patrono e mentore di don Albarello. Questi infatti ha sostenuto vigorosamente la sospensione delle messe durante la pandemia disposta mesi fa da monsignor Olivero nella sua diocesi, decisione affatto apprezzata dagli altri vescovi e in primis dallo stesso Nosiglia. Non è allora da escludere che nelle intenzioni di chi ha invitato un tale relatore, vi sia quello di propiziare la venuta o almeno spianare la strada, di fronte alle elite della diocesi, alle idee del nuovo arcivescovo proveniente da Pinerolo.

Ma, sempre per rimanere a Fossano, diocesi del cardinale Michele Pellegrino, gli arzilli vegliardi che all’indimenticato arcivescovo si richiamano, non perdono tempo e si preparano a celebrare, nel 2022, il cinquantesimo anniversario della lettera pastorale “Camminare insieme”, che fu un po’, al di là e ben oltre il suo contenuto e le intenzioni dello stesso Pellegrino, il “manifesto” dei cattolici di sinistra. La lettera pastorale ebbe come primo entusiasta apologeta il sindaco comunista Diego Novelli e in questo mezzo secolo è stata, senza alcun anche minimo rilievo critico, oggetto di continui e nostalgici richiami. A tale sorte non sfuggirà, insieme alla figura del cardinale, nemmeno questo anniversario che si annuncia come l’ennesima celebrazione.

Intanto, don Roberto Repole, direttore della facoltà teologica, rivolge un accorato appello a preti e laici per un «grande sforzo di pensiero» al fine di «ritornare a fare chiarezza sul senso del nostro esserci come Chiesa nel mondo». All’impresa dovrebbe provvedere il convegno da egli stesso organizzato per giovedì 13 maggio dal titolo “La fede in città. Provocazioni del tempo presente”. I contributi degli studiosi andranno così ad aggiungersi alla collana in cui sono raccolti gli atti dei precedenti convegni che «hanno suscitato un sincero apprezzamento in diversi ambienti accademici ed ecclesiali d’Italia».

Dal moltiplicarsi degli eventi, quella di Torino sembrerebbe, per usare un’immagine tanto cara al Papa, una «Chiesa in uscita», se non fosse che i più se ne sono già andati o se ne stanno andando.