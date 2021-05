Meteo: cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture

A Torino oggi, domenica 9 maggio, cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3334m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: giornata con tempo ancora inzialmente stabile ma con nubi in aumento specie lungo le aree montuose e pedemontane. Sarà il preludio a un peggioramento dalla serata, con nubi in aumento e qualche piovasco sulle Alpi occidentali. Clima gradevole con temperature diurne intorno ai 22-23°C su pianure e fondovalle. In Liguria mare poco mosso.