Torino: Infra.To, al via lavori riqualificazione via Nizza

Prendono il via domani a Torino i lavori di riqualificazione di via Nizza, che proseguiranno fino al 30 giugno. Le prime attività ad essere svolte - informa Infra.To - saranno quelle inerenti i sondaggi nel sottosuolo con la presenza di piccoli cantieri. Successivamente si procederà con la rimozione dei binari tranviari e il rifacimento del manto stradale, nel tratto compreso tra Via Farigliano e Corso Maroncelli. Per garantire sempre il transito dei mezzi pubblici e privati, i lavori in programma saranno svolti in più fasi. In parallelo, sulla carreggiata Ovest di via Nizza, nel tratto compreso tra via Millefonti e corso Caduti sul Lavoro, verranno avviate le attività di ricostruzione della fognatura a cui farà seguito il ripristino del manto stradale. La riapertura al traffico veicolare di questo tratto di strada è prevista per la metà del mese di giugno.