Resistenza: rimosse foto partigiani da monumento Vercelli

"Per la seconda volta in pochi giorni hanno strappato le fotografie con i 30 volti dei nostri Partigiani, e la nostra corona è stata strappata. Chi ha visto qualcosa, puo' contattarci? Vorremmo capire chi è stato e con quali motivazioni". L'appello è del Comitato Antifascista Antirazzista Vercellese, che denuncia l'ennesima rimozione delle immagini dei Partigiani e delle Partigiane della provincia di Vercelli dal monumento dedicato alla Resistenza in piazza Camana. La prima era avvenuta il giorno successivo l'anniversario della Festa di Liberazione, il 25 Aprile: gli appartenenti al Comitato avevano provveduto a riposizionare le fotografie, "in quanto - dicono - lo ritenevamo doveroso. Due giorni fa le fotografie sono state nuovamente rimosse, e la nostra corona dedicata ai Partigiani vercellesi è stata rovinata. Sembra che questo scempio sia stato fatto alla luce del giorno, e che alcune persone abbiano assistito alla scena. I vercellesi ci aiutino a capire chi è stato: pare proprio che quelle 30 fotografie, messe per mantenere viva la memoria e omaggiare chi ci ha liberato dal nazifascismo, diano molto fastidio".