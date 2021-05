Covid: in Piemonte 592 casi, calano ancora i ricoveri

Secondo i dati dell'Unità di Crisi della Regione, in Piemonte ci sono 592 nuovi casi di Covid-19 (di cui 19 dopo test antigenico), pari al 5% di 11.767 tamponi eseguiti, di cui 4.877 antigenici. Di questi, gli asintomatici sono 252 (42,6%). I ricoverati in terapia intensiva sono 169 (-7 rispetto a ieri), quelli non in terapia intensiva sono 1680 (-46 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.648. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.552.352 (+11.767 rispetto a ieri), di cui 1.542.320 risultati negativi. I morti passano a 11.404 con 13 nuovi, di cui 3 verificatisi oggi.