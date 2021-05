Comunali: Letta, impossibile accordo Roma e Torino tra Pd-M5s

"A Roma e Torino, quando io non c'ero, il Pd perse malamente nel 2016 e hanno governato Appendino e Raggi con il Pd alla opposizione. A Roma e Torino è molto difficile, impossibile che ci sia un accordo tra Pd e M5S. Nelle altre un accordo è possibile che ci sia. Poi c'è il secondo turno in cui si possono fare valutazioni senza mettere in crisi l'alleanza". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a Forrest su Radio1. "Non mi straccio le vesti per quello che è successo", conclude. "Sulle grandi città abbiamo scelto la strada delle primarie. A Roma saranno il 20 giugno, le faremo a Bologna la domenica prima, e le faremo anche a Torino. Saranno una grande festa di popolo". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a Forrest su Radio1. Quanto a Bologna, ha aggiunto: "Appoggiamo covintamente Matteo Lepore che sarà un ottimo sindaco di Bologna". E riferendosi al tesseramento del partito, Letta ha detto. "Serve per dire che la politica è fatta di gente, partecipa e decide insieme con noi".