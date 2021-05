Vaccini: Icardi, dalle 14 sul portale finestra con le date

Dalle 14 di oggi in Piemonte chi e' in attesa di essere vaccinato e ha già pre-aderito alla campagna vaccinale potrà conoscere, sulla nuova sezione del portale www.ilPiemontetivaccina.it la finestra temporale di 10 giorni entro la quale dovrebbe avvenire la somministrazione della dose. Lo ha confermato questa mattina in videoconferenza l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi. Per chi procede alla pre-adesione da oggi, l'indicazione comparirà 24 ore dopo avere concluso l'operazione, mentre per chi ha già fatto la pre-adesione nei giorni precedenti sarà già disponibile da oggi alle 14. L'indicazione non sarà presente però per le persone i cui medici di base hanno aderito alla campagna vaccinale. In questo caso, nella nuova sezione del portale relativa all'area personale sarà segnalato che la pre-adesione è stata comunicata al medico di base, al quale spetterà il compito di contattare la persona da vaccinare.

L'area personale conterrà tutte le informazioni relative al percorso vaccinale, quindi anche l'avvenuta somministrazione della prima dose e poi del richiamo, con l'indicazione del tipo di vaccino e del relativo lotto. Queste comunicazioni saranno disponibili anche per coloro che hanno già completato il percorso con entrambi le dosi. E dopo la seconda dose, ma solo a partire dal 17 maggio, sarà possibile stampare il certificato vaccinale. Per chi è già vaccinato ma non ha mai fatto la pre-adesione sul portale (come tutto il personale medico, vaccinato quando il portale non esisteva ancora ndr), le informazioni saranno presenti, ma l'accesso all'area personale dovrà avvenire attraverso le credenziali Spid. "Le modalità - ha rimarcato Icardi - sembrano complicate, ma non abbiamo avuto scelta: il Garante della privacy ci ha dato binari molto stretti entro i quali muoverci, per cui non e' stato possibile fare diversamente". Quanto al motivo per cui il nuovo servizio non è stato messo a disposizione prima, l'assessore ha sottolineato che "la ragione è sempre la stessa: la forte incertezza avuta finora sul fronte degli approvvigionamenti". La nuova area del portale fornirà anche la visualizzazione sulla mappa del percorso da fare per recarsi dall'abitazione al centro vaccinale. E per chi si muoverà con un mezzo pubblico, le corse di andata e ritorno saranno gratuite.