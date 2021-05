Covid: Alessandria rimborsa le rette degli asili

Il Comune di Alessandria ha deciso di rimborsare le rette dei nidi d'infanzia per il periodo in cui il servizio si è fermato, vista l'emergenza sanitaria. "Questo - spiegano dal municipio - vuole essere un aiuto alle famiglie in un momento difficile". Il rimborso avverrà nei casi in cui il servizio è stato sospeso nei mesi di pandemia o se il bambino è stato assente a causa del Covid-19. "Una misura importante e necessaria - sottolinea l'assessore comunale alla Pubblica istruzione Silvia Straneo - nei confronti delle famiglie, alle quali offriamo un sostegno concreto affinché non gravi su di loro anche il peso economico delle sospensioni delle attività educative avvenute durante l'anno scolastico in corso".