Caso vaccini: morto dopo dose, Procura Novara apre fascicolo

La procura di Novara ha aperto un fascicolo modello 45, senza indagati né ipotesi di reato, sulla morte di Alberto Grazioli, l'ingegnere di 71 anni colpito da attacco cardiaco dopo essere stato vaccinato per il Covid. Si tratta, secondo quanto si apprende, di un atto dovuto, per consentire di effettuare l'autopsia, come chiesto dalla famiglia per verificare le cause del decesso. Residente a Mottalciata, nel Biellese, ma di origini novaresi, Grazioli si è vaccinato giovedì con Pfizer e, secondo quanto appreso, nelle ore seguenti si è sentito male. Il decesso è avvenuto venerdì. I funerali erano previsti per oggi ma sono stati fermati appunto per effettuare l'autopsia.