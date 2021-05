Resistenza: partigiana "Fasulin" morta a 99 anni

E' morta Enrica Morbello Core, la partigiana "Fasulin" di Casale Monferrato (Alessandria); aveva combattuto in Val Susa insieme al marito Secondo ed è conosciuta anche come artista. Aveva 99 anni. La ricorda il presidente della Comunità ebraica di Casale Monferrato Elio Carmi: "Fasulin. Un semplice seme, umile e discreto, ma tenace e prolifero. Fasulin ha dato a tutti noi, moltissimo. Ci lascia in eredità il dovere di continuare, sostenere e far crescere questo semplice seme. Un impegno che ciascuno di noi dovrà coltivare. Per amore della verità, della vita e di Enrica che con noi, rimarrà per sempre. Ciao o bell'Enrica, partigiana per sempre".