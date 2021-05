Torino: naufragio battelli sul Po, tre condanne

E' terminato con tre condanne in tribunale a Torino il processo per il naufragio dei battelli per la navigazione turistica sul Po "Valentino" e "Valentina" durante l'alluvione del novembre 2016. Gli imputati sono dirigenti della società di gestione del trasporto pubblico Gtt che in tempi diversi ebbero la responsabilità del servizio: la pena per tutti è di 7 mesi di reclusione con la condizionale per cooperazione in delitto colposo di pericolo. L'accusa è stata sostenuta in aula dal pubblico ministero Vincenzo Pacileo.