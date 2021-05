Covid: in Piemonte 346 positivi, 17 morti e +690 guariti

In Piemonte, oggi sono 346 i casi positivi al Covid riportati nel bollettino dell'Unità di crisi della Regione, 17 i morti, +690 i guariti. Lieve aumento dei ricoverati in terapia intensiva, +2 rispetto a ieri, in totale sono 161; negli altri reparti numero invariato, 1680. Il tasso di positività è del 2,5% rispetto ai 13.744 tamponi diagnostici processati (8.797 antigenici). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.285. Da inizio pandemia in Piemonte ci sono statu 356.359 casi positivi, 11.421 decessi, 331.812 guariti.