Minacce a Mattarella: tra indagati artista-cantante torinese

È un artista-cantante, come si definisce sui social, il torinese di 50 anni indagato dalla Procura di Roma nell'operazione dei carabinieri del Ros per le offese e le minacce rivolte via social al presidente Sergio Mattarella. L'uomo, insieme ad altre persone di diverse città italiane, è accusato di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica e istigazione a delinquere. I Ros hanno perquisito la sua abitazione e hanno sequestrato i post pubblicati su Twitter tra aprile 2020 e febbraio 2021, alcuni dei quali collegati alla gestione della pandemia.