Covid: Torino, giostre e luna park esentati da Canone Unico

Un aiuto dalla Città di Torino per il settore giostraio, particolarmente colpito dalle restrizioni imposte dalla pandemia. La Giunta comunale ha infatti deliberato questa mattina l'esenzione del Canone Unico 2021 per gli operatori dello spettacolo viaggiante, raccogliendo così una sollecitazione dell'Agis-Anesv che aveva chiesto al Comune, a sostegno della ripartenza delle attività, l'esenzione del pagamento del canone di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche per alcune categorie del settore e per le autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizioni di messaggi pubblicitari. Saranno dunque esenti dal pagamento del Canone Unico per quest'anno le attività permanenti e i luna park già programmati. Gli esercenti dovranno comunque corrispondere alla Città gli importi dovuti per la Tari, rimanendo invariate le scadenze e ogni altro onere derivante dalle autorizzazioni necessarie.