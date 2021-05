Città Metropolitana,caso cinghiali richiede più agenti fauna

"E' fondamentale che la Regione trasferisca agli Enti di area vasta le risorse per assumere nuovo personale di vigilanza faunistico-venatoria. Senza l'assunzione di nuovi agenti l'emergenza cinghiali proseguirà". A sottolinearlo, all'indomani dell'incidente di Marentino (Torino) in cui è rimasto coinvolto un tredicenne, sono il vicesindaco metropolitano Marco Marocco e la consigliera delegata alla Tutela della fauna e flora, Barbara Azzarà, secondo i quali "non è corretto che la Città Metropolitana di Torino si trovi ad affrontare l'emergenza cinghiali senza un'adeguata dotazione di personale professionalmente formato e competente". "La Regione deve assumersi le proprie responsabilità - affermano Marocco e Azzarà - e rispondere alla nostra richiesta o continueremo a contare i danni alle colture agricole, rimborsati peraltro con grave ritardo, e gli incidenti stradali, per i quali i rimborsi sono bloccati da anni, senza poter implementare adeguati piani di contenimento dei cinghiali. E' positivo - concludono - che si sia trovato l'accordo per convocare un tavolo tecnico per l'emergenza, ma il tema delle assunzioni di nuovi agenti faunistico-ambientali negli organici della Città Metropolitana e delle Province piemontesi non può essere eluso, non possiamo delegare ai volontari questa che è una funzione pubblica".