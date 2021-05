Comunali: Pd Torino, cittadini non sono robot da comandare

"In questo momento i cittadini torinesi non meritano certe prese di posizione cariche di astio e rancore. E non meritano nemmeno di essere trattati come robot da comandare a bacchetta". Così, senza citarla direttamente, il segretario metropolitano del Pd Torino, Mimmo Carretta, commenta le parole della sindaca Chiara Appendino che ha escluso un sostegno del M5s al Pd in caso di ballottaggio. E a questo proposito, Carretta ricorda su Facebook quanto dichiarato qualche tempo fa in un'intervista, nella quale aveva spiegato di avere "un'idea ben precisa sul ballottaggio. Al ballottaggio si sceglie chi si sente più vicino. Credo che sia una caratteristica che accomuna tutti gli elettori. Per me vale sempre il concetto di votare per qualche cosa, non contro qualcuno, non per ostacolare, ma per promuovere. Proprio per questo, se non saremo noi al ballottaggio, farò lo stesso ragionamento, mi comporterò allo stesso modo, e sceglierei tra le forze più vicine a me in termini di sensibilità e temi". "Per me - conclude - l'avversario da battere era ed è la destra".