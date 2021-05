Meteo: cieli in prevalenza sereni, deboli piogge serali

A Torino oggi, mercoledì 12 maggio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in graduale aumento dal tardo pomeriggio con deboli piogge serali, sono previsti 2.2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2391m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: nella notte residui acquazzoni tra Piemonte orientale e Liguria di Levante, ma la tendenza sarà verso un generale miglioramento in giornata, con tempo in prevalenza soleggiato. Un po' di variabilità sui rilievi, con isolati piovaschi pomeridiani in possibile sconfinamento serale sulle basse pianure piemontesi. Clima mite, temperature in rialzo ovunque, anche di 7-9 gradi. Libeccio sul Ligure, in indebolimento. Mare mosso o molto mosso.