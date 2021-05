Covid: imprese Piemonte fiduciose, puntiamo su innovazione

Le imprese piemontesi e liguri hanno continuato a investire anche nel difficile anno del Covid puntando sull'innovazione e, dopo un 2020 orribile a causa dell'epidemia, guardano con fiducia al futuro. E' l'indicazione che viene dal roadshow "Innovation Days Piemonte-Liguria. La fabbrica del futuro", organizzato dal Sole 24 Ore e Confindustria. L'incontro, dedicato a innovazione e sviluppo digitale nelle fabbriche, si è svolto al Competence Center di Torino. "La ripresa negli altri Paesi, a partire da Cina e Usa, ci aiuta a guardare con più fiducia al futuro, siamo pronti a continuare a investire. Molto dipende dal piano di vaccinazione, ma stiamo andando nella direzione giusta. Le imprese devono tornare a crescere per dare opportunità di lavoro ai giovani", ha osservato Giorgio Marsiaj, presidente dell'Unione Industriale di Torino, che ha sottolineato la necessità di "facilitare i processi di aggregazione, i progetti di filiera, in un'ottica di lungo periodo con un approccio più di sistema per trainare in un percorso di crescita i fornitori di tutti i livelli, anche i più piccoli". "L'innovazione non è più solo una possibilità, ma è un obbligo per le aziende per creare valore aggiunto, agganciare nuovi mercati, sostenere la crescita. Gli investimenti in innovazione producono competitività, sono una freccia nell'arco della ripresa. Oltre al Pnrr c'è la programmazione 2021-2027, serve una strategia. Finalmente l'attenzione è sulle competenze, su come fare riqualificazione professionale e formazione per il futuro", spiega Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte. Gay ha ricordato il Piano con la Regione Piemonte: "con il governatore Cirio e la sua Giunta abbiamo messo a punto un progetto concreto, del fare. E' un momento irripetibile, c'è la volontà di lavorare insieme".

"Olivetti, digital farm per l'Internet of Things del Gruppo Tim, e' impegnata nella realizzazione di soluzioni innovative in cui la tecnologia e la connettività sono elementi abilitanti per l'evoluzione digitale delle aziende e della pubblica amministrazione. Il nostro impegno si sostanzia anche negli accordi siglati con il Comune di Ivrea, con Confindustria Canavese e con il Politecnico di Torino, che ci permetteranno di valorizzare il nostro territorio e che confermano l'importanza di Ivrea, nel percorso strategico dell'azienda, come hub per lo sviluppo tecnologico", ha sottolineato Roberto Tundo, amministratore delegato di Olivetti, che ha partecipato al panel "Il digitale cambia la fabbrica".