Vaccino: Nas in strutture anziani Piemonte, segnalati operatori

I carabinieri del Nas di Torino hanno ispezionato in Piemonte circa 15 strutture per anziani, in due delle quali - in provincia di Torino e nel Biellese - sono stati individuati due operatori non sanitari che hanno deciso di non sottoporsi al vaccino anti-Covid. Il Dl 44/21 prevede anche per tali figure, che sono a contatto con gli ospiti, l'obbligo di sottoporsi a vaccino e, di conseguenza, i militari hanno inviato una segnalazione all'Asl competente, per l'avvio della procedura amministrativa e l'eventuale ricollocazione degli operatori.