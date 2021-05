Amazon: in funzione a Grugliasco nuovo deposito da 12mila mq

È entrato in funzione il deposito di smistamento Amazon di Grugliasco (Torino), 11.750 metri quadrati che nei prossimi anni creeranno una trentina di posti di lavoro a tempo indeterminato. "Il nuovo deposito di Grugliasco rafforza ulteriormente la nostra rete logistica permettendoci di rispettare le promesse di consegna ai clienti e supportare tutte le aziende che vendono i loro prodotti su Amazon - osserva Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia - Siamo particolarmente orgogliosi di questo magazzino dal punto di vista della sostenibilità: questo centro, realizzato con particolare attenzione al rispetto dell'ambiente, rappresenta una dimostrazione ulteriore dell'impegno di Amazon che tutti i giorni lavora per soddisfare le richieste dei clienti costruendo una rete logistica sempre più innovativa e sostenibile". "L'arrivo di Amazon a Grugliasco - affermano il sindaco di Grugliasco Roberto, Montà, e l'assessore al Lavoro, Luca Mortellaro - rappresenta un risultato importante per la nostra città sul fronte degli investimenti privati, del mantenimento della sua vocazione legata alla produzione e alla logistica e per la creazione di nuovi posti di lavoro.