Torino: parco Michelotti verso completamento riqualificazione

Un altro passo avanti verso la rinascita di parco Michelotti, l'area verde lungo le sponde del Po. Sono, infatti, iniziati oggi, con la consegna del cantiere alla ditta incaricata, i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della porzione centrale del parco Michelotti, per un importo complessivo, compresi gli oneri per la sicurezza, di poco superiore ai 410 mila euro. Gli interventi si concluderanno entro fine anno e completeranno il percorso di recupero del parco, per una superficie complessiva di circa 31 mila 600 metri quadrati. "Al termine dei lavori - conferma l'assessore al Verde, Alberto Unia - sarà completata la riqualificazione del parco e verrà restituito alla città questo importante polmone verde, che sarà finalmente accessibile e fruibile nella sua totalità in completa sicurezza. Le linee di indirizzo per il suo recupero - ricorda - sono frutto di un percorso di consultazione partecipativa, un modello virtuoso di condivisione con il territorio che auspico possa essere applicato in futuro in contesti simili". Dagli interventi è escluso il fabbricato dell'ex acquario rettilario e della sua area verde, su cui è attualmente in esame una proposta di concessione, che prevede il recupero dell'edificio per destinarlo ad attività teatrali e museali.