Comunali: D'Orsi, Sinistra in Comune partecipa per vincere

"Ambiente, lavoro, questione giovanile e cultura sono i caposaldi del nostro agire politico. Partecipiamo per vincere, quindi è fuori luogo chiederci ora chi sosterremo al ballottaggio". A dirlo il professor Angelo d'Orsi, lo storico torinese candidato sindaco della coalizione Sinistra in Comune che ha presentato ufficialmente questa mattina la sua discesa in campo di fronte a un luogo simbolo, Casa Gramsci. "Ho sempre militato senza buttarmi nell'agone politico esprimendo nettamente le mie idee - spiega -. Questa candidatura è per me una novità che completa l'attività di studio e insegnamento. Mi sono guardato allo specchio e mi sono detto 'se non ora quando'". D'Orsi sottolinea poi che "ci sono persone, dentro e fuori la coalizione, che si riconoscono in alcuni ideali e che vogliono tradurli in atti concreti", mentre a proposito del programma precisa che "è ancora da perfezionare e sarà implementato in base agli incontri con le varie forze politiche e sociali e dando così seguito all'ascolto, una delle parole d'ordine che intendo praticare, insieme con la trasparenza". Il primo incontro con la cittadinanza è in programma sabato mattina in piazza Castello insieme a tutte le forze politiche della coalizione e ad esponenti della società civile.