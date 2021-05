Covid: in Piemonte 774 positivi, tasso al 4%

Sono 774 i nuovi casi positivi al Covid in Piemonte registrati dall'Unità di crisi della Regione, con un tasso del 4% rispetto ai 19.506 tamponi processati (9.739 antigenici). I morti sono 18 (4 oggi), i guariti + 1.157. Negli ospedali, 145 ricoverati in terapia intensiva, -3 rispetto a ieri, 1.599 negli altri reparti, -59. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.541, gli attualmente positivi 12.285. Dall'inizio della pandemia in Piemonte sono stati diagnosticati 357.662 casi positivi, i guariti 333.926, le vittime 11.451.