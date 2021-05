Torino: mantenuti contributi cultura tutti in spesa corrente

"Nel 2020, nonostante le difficoltà, siamo riusciti a mantenere le risorse, con finanziamento esclusivamente in spesa corrente, e a costruire meccanismi amministrativi per riuscire a erogare le risorse ai soggetti beneficiari". A sottolinearlo l'assessora alla Cultura del Comune di Torino, Francesca Leon, che ha illustrato oggi in Commissione il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 per le materie di sua competenza. Leon ha spiegato che, rispetto ai 18,8 milioni preventivati "a consuntivo non c'è stata grande differenza, un piccolo aumento di 20 mila euro", sottolineando che "tutto è stato portato a spesa corrente", ossia con fondi certi e disponibili, non prevedendo nessun contributo in conto capitale. Dei 19 milioni, oltre 17,8 sono stati contributi, di cui 9,8 milioni per il settore arti visive, cinema, teatro e musica, e 7,3 milioni per i musei. Oltre 394 mila euro la quota destinata agli acquisti, di cui 389 mila per le biblioteche. A questo proposito l'assessora ha evidenziato che "abbiamo proseguito con l'acquisto di libri rivolgendoci ai librai del territorio".