Pianezza, Roberto Signorello candidato sindaco centrodestra

E' Roberto Signorello il candidato sindaco di Pianezza per il gruppo civico Insieme per Pianezza, costituito dalle liste indipendenti Insieme per Pianezza e Pianezza Ambiente, con il supporto dei partiti di centrodestra. Consulente aziendale di 57 ani, padre di tre figli, ha il sostegno del sindaco uscente, Antonio Castello. "Continueremo a migliorare la nostra Pianezza - commenta l'aspirante primo cittadino -. In tanti abbiamo deciso di spenderci, di mettere a disposizione le nostre competenze, il nostro tempo e la nostra professionalità. Fino a decidere convintamente di metterci la faccia. Con un unico obiettivo: continuare a crescere, continuare a migliorare mettendosi insieme al servizio di Pianezza. Una cosa ho già imparato: Pianezza è veramente nel cuore di ognuno di noi". "In questi 10 anni abbiamo avviato un percorso - osserva Castello - che adesso con Roberto Signoriello sindaco dovrà vedere nuove tappe, che dovrà continuare per costruire e consolidare un senso di appartenenza forte e vivo nei confronti dei luoghi in cui abitiamo. Oggi credo sia sotto gli occhi di tutti, Pianezza è diventata più viva, più attenta alle scuole e alle manutenzioni di strade e piazze, più pulita e sicura, insomma più bella". "Ed io intendo continuare a consolidare questa nostra comunità costituita di persone che si rispettano e si aiutano vicendevolmente, partendo da elementi essenziali - conclude Signorelli -: il sentimento, l'umanità e le relazioni. Insomma mettendoci il cuore".