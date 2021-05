Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, giovedì 13 maggio, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2203m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: prima parte di giornata per lo più soleggiata e stabile, eccezion fatta per nubi e qualche piovasco sulla riviera ligure centro-orientale. A seguire aumento dell'instabilità su gran parte dei rilievi alpini e appenninici, con sviluppo di rovesci e temporali sparsi in successivo sconfinamento, a carattere sparso, sulla Valpadana. Clima gradevole, sui 23°C nelle ore diurne. Ventilazione modesta sul Ligure, atteso poco mosso o mosso.